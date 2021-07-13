ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 شهيدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون “السومرية” العراقية نقلا عن مصدر أمني، إن “حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة”.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن “حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين”.

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي مجددا

اخبار مصر

السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 

اخر الاخبار

ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 شهيدا

اخبار العراق

استمرار البحث عن أطفال مفقودين في حريق مستشفى الحسين بالناصرية

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تصدر بيانا عاجلا بعد انتشار فيديو مثير للجدل

اخر الاخبار

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة بعد رسالة السيسي

اخر الاخبار

تداول فيديو يثير غضب كبير في مصر

اخر الاخبار

تداول فيديو يثير غضب كبير في مصر

اخر الاخبار

“ديزر” تبدأ تشغيل الموسيقى على “جوجل”.. تفاصيل

اخبار مصر

مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفي الإمام الحسين

اخبار العراق

النصر يدعو إلى تشكيل خلية أزمة لمعالجة أسباب وتداعيات ما حدث في الناصرية

اخبار العراق

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. حكومة واسط تعطل الدوام ليوم الخميس

اخبار العراق

التحالف الدولي يعزي ذوي ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

مهددة بإجراءات برلمانية.. الصحة النيابية تمهل الحكومة 3 ايام لاعلان نتائج التحقيق بشأن حريق الناصرية

اخبار العراق

مجلس النواب يخصص جلسة اليوم لمناقشة الاوضاع بعد حريق الناصرية

اخبار العراق

الجميلي : كلام الحلبوسي حول تخفيض البطاقة التموينية غير صحيح إن لم يكن كذباً