ارتفاع طفيف لأسعار البيتكوين..وتوقعات بوصولها 400 ألف دولار

المستقلة/- واصلت أسعار البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتداول أقل من مستويات 23 ألف دولار.

كانت البيتكوين قد حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات الخميس متجاوزة حاجز 23 ألف دولار.

وارتفع سعر “البيتكوين” بنحو 0.7% ليصل إلى 22829.09 دولار.

ويتوقع سكوت ماينيرد من “غوغنهايم انفستمنتس” أن تتخطى بتكوين 400 ألف دولار؛ وأرجع ذلك إلى ندرة العملة الرقمية والتي يقابلها “توسع في إصدار النقود” من جانب الاحتياطي الفيدرالي.