ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 74 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

المستقلة /- ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى من 74 دولار للبرميل الواحد، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.66 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.99%، فيما ارتفع ايضاً خام البصرة الثقيل إلى 69.37 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.33% .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.93 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 72.60 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.48 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.72 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.67 دولارا.

وارتفعت اليوم أسعار النفط العالمية ليبلغ خام برنت 75.15 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.23 دولاراً للبرميل