ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مع احداث السليمانية
المستقلة /- ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (8 كانون الاول 2020) مع احداث السليمانية.
أسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار 127,500
سعر شراء الدولار 126,500
العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 121,20 دولار
الأسترليني: 100 باوند 133,57 دولار
الليرة التركية: 100 دولار 784,28 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1869,40
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 48,66 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,47 دولار
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