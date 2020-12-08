ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مع احداث السليمانية

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المستقلة /- ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (8 كانون الاول 2020) مع احداث السليمانية.

أسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 127,500

سعر شراء الدولار 126,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 121,20 دولار

الأسترليني: 100 باوند 133,57 دولار

الليرة التركية: 100 دولار 784,28 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1869,40

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 48,66 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,47 دولار‏

 

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