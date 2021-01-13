ارتفاع السيولة الفائضة بالمركزي الأردني بنحو 21 مليون دينار

المستقلة/- ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 21 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

والسيولة النقدية بالبنك المركزي، تعني قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، يوم الاثنين 2.944 مليار دينار، مقابل 2.923 مليار دينار، يوم الأحد، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.231 مليار دينار.

وأشار المركزي إلى أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء.