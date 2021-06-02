ارتفاع اسعار النفط بعد التزم أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن التزمت أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط بحذر في حزيران وتموز بينما توقعوا انتعاش الطلب على الوقود بقوة خلال الصيف في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ، أو 0.31٪ ، إلى 67.93 دولارًا في الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش ، لتواصل مكاسبها بنسبة 2.1٪ بعد عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين. ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 70.50 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 1.3 بالمئة خلال الليل عندما بلغت أعلى مستوياتها منذ الثامن من مارس آذار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك + ، يوم الثلاثاء على الالتزام بخطتهم للتخفيف التدريجي من قيود الإمدادات حتى يوليو/ تموز.

وتوجت مكاسب السوق خلال الأسبوعين الماضيين بمخاوف من رفع محتمل للعقوبات النفطية على إيران ، حيث أحرزت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي تقدما ، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.

وقلل الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو ، من شأن أي اضطراب محتمل في السوق ، قائلا إن المجموعة تتوقع أي عودة للصادرات الإيرانية “ستحدث بطريقة منظمة وشفافة” إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وعندما يتم التوصل إلى اتفاق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حقوق الإنسان تحذر من “أزمة إنسانية” في مخيمات النازحين بظل أجواء الصيف الحار

اخبار العراق

المراصد الزلزالية تسجل وقوع هزتين أرضيتين في محافظتي ديالى ودهوك

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد التزم أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط

اخر الاخبار

معجب يقتحم المسرح حفل هيفاء وهبي أثناء غنائها في القاهرة

اخر الاخبار

شركة Zoom تتوقع تحقيق إيرادات بنحو 4 مليارات دولار في العام 2021

اخبار العراق

لجنة اعمار الموصل : على الحكومة اصدار قرارات استثنائية لاعادة اعمار المدينة

اخبار العراق

مستشار محافظ الأنبار ينتقد تلكؤ وزارة الكهرباء بإنجاز العمل في محطة عكاز الغازية

اخبار العراق

مستشار محافظ الأنبار ينتقد تلكؤ وزارة الكهرباء بإنجاز العمل في محطة عكاز الغازية

اخر الاخبار

حقوق الإنسان : طالبنا بتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة اكتظاظ السجون

اخبار العراق

السهلاني : الحديث عن تشكيل الأقاليم مجرد دعوات تسبق العملية الانتخابية

اخبار العراق

وزارة الاتصالات تباشر أعمال مد الكابل الضوئي الى ست مناطق في بغداد

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : سيتم بناء مدن صناعية كبرى في 5 محافظات

اخر الاخبار

الخطوط الجوية التركية : فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول

اخر الاخبار

الفنانة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الفن:”إرادة الله”

اخر الاخبار

شاهد.. حكايات وأسرار عن حياة الراحل سمير غانم

اخر الاخبار

فيديو.. أول ظهور لـ بدور البراهيم بعد خلعها النقاب

رياضية

منتخب العراق يصل إلى البحرين