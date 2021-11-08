ارتفاع اسعار النفط بسبب زيادة الطلب وقلة الامدادات عالميا

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تتضاءل فيه الإمدادات.

وارتفع خام برنت 90 سنتًا أو 1.1٪ إلى 83.64 دولار للبرميل، في الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنحو 2٪ الأسبوع الماضي. وارتفع النفط الأمريكي 87 سنتًا أو 1.1٪ إلى 82.14 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 3٪ تقريبًا خلال يوم الجمعة.

ورفعت أرامكو في وقت متأخر من يوم الجمعة سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر كانون الأول لآسيا لخامها العربي الخفيف إلى 2.70 دولار للبرميل مقابل خام عمان / دبي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي على الالتزام بخطتهم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا أوبك + لإنتاج المزيد من البراميل للحد من ارتفاع الأسعار وقال يوم السبت إن إدارته لديها “أدوات أخرى” للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

في مكان آخر، تراجعت واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث أوقفت المصافي المملوكة للدولة عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تم تقييد المصافي المستقلة بحصص محدودة لجلب النفط الخام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الوسط الفني يفجع بوفاة فنان مصري معروف

اخر الاخبار

لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن لسبب صادم

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : ما تبقى من تعويضات الكويت هو 600 مليون دولار

اخبار العراق

رابطة تركية : العراق ثاني اكبر مستورد للزيتون بقيمة تتجاوز 25 مليون $

اخر الاخبار

اخصائي.. نقص اللحوم لدى الرجال يؤثر سلبا على قدرتهم الجنسية

اخر الاخبار

ارتفاع عملة البتكوين الى اعلى مستوياتها لتتجاوز حاجز 65 الف دولار

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

اخبار السعودية

ارتفاع اسعار النفط بسبب زيادة الطلب وقلة الامدادات عالميا

اخر الاخبار

الإمارات تصدر قانونا هو الأول من نوعه في العالم كله

اخبار العراق

بعد التشكيك بعملها.. مفوضية الانتخابات تؤكد انها ملتزمة بالقوانين

اخر الاخبار

ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟

اخبار العراق

وزارة النفط تؤكد امتلاكها خزينا كبيرا من المشتقات النفطية

اخر الاخبار

لأول مرة.. تسجيل صوتي للقذافي قبل مقتله بلحظات وما قاله كان مفاجئا

اخبار العراق

خبير قانوني يطالب بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء

اخبار العراق

بدعم من الصحة العالمية.. العراق يطلق حملة موسعة للتلقيح ضد كورونا

اخبار العراق

مختصون يحذرون من حجم الفساد في الاعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية