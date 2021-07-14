ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية

المستقلة /-ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية .

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1812.65 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ عند 1813.10 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ ، بعد أن شهد أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية في ما يقرب من شهر يوم الثلاثاء، كما تراجعت عائدات 10 سنوات المعيارية.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 7٪ الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

و ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 26.05 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاديوم 0.2٪ إلى 2833.37 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 1109.32 دولارًا.

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