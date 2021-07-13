ارتفاع اسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الامريكية

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ضعف عملة الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، ما زاد من جاذبية المعدن لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1808.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ عند 1809.80 دولارًا وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل المنافسين.

كما ساعد الانخفاض في عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر المعدن الذي لا يحقق عائدات.

وبالنسبة للمعادن الاخرى فانه ارتفعت الفضة بنسبة 0.2٪ إلى 26.22 دولارًا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.3٪ إلى 2848.90 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.2٪ إلى 1119.32 دولارًا.