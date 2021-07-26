ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات السندات الامريكية

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مدعومة بتراجع عائدات السندات الأمريكية والمخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا (دلتا)، بينما ركز المستثمرون على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1806.32 دولارا للأوقية بحلول 03:43 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.30 دولار.

انخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.24 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2668.48 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1063.23 دولارًا.