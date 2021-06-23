ارتفاع اسعار الذهب بعد ارتفاع طفيف في الدولار

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد أن تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لبعض الوقت، على الرغم من أن المكاسب توجت بارتفاع طفيف في الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1781.18 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1781.30 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي بعد أن اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة وقدم التوقعات بشأن أول زيادات في أسعار الفائدة بعد الوباء حتى عام 2023.

يميل الذهب إلى الارتفاع بناءً على توقعات انخفاض أسعار الفائدة ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ في الجلسة أمام منافسيه ، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في مكان آخر ، ارتفعت الفضة 0.8٪ إلى 25.95 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاديوم 0.8٪ إلى 2578.75 دولارًا. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 ٪ إلى 1،083.01 دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

لجنة : المالية خصصت لوزارة الصحة 65805 درجة وظيفة للكوادر الطبية

اخر الاخبار

مجلة : إيران وامريكا تريدان بشدة إحياء الاتفاق النووي إلا أن ذلك ربما لن يتحقق

اخبار العراق

وزير التخطيط يجري زيارة الى امريكا لبحث مجالات الاقتصاد والاستثمار

الاخبار

التعليم العالي: السماح لبعض الفئات بالتقديم الى الدراسات العليا

الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد ارتفاع طفيف في الدولار

الاخبار

الرافدين : توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة الى 50 مئوية ستبدأ الأسبوع المقبل

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة الى 50 مئوية ستبدأ الأسبوع المقبل

الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

المستقلة تنشر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

الاخبار

مصدر : غداً الخميس سيتم تحديد مصير مدرب منتخب العراقي كاتانيتش

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

اخبار العراق

عقارات الدولة : تفعيل قرار بيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها

اخبار العراق

النقل : إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) للاستثمار

اخبار العراق

التخطيط : اعداد نظام للموارد البشرية والرواتب موحدة للدولة

اخبار العراق

العمل : احالة الاف المشاريع الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية

اخر الاخبار

شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا