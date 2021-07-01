ارتفاع اسعار الذهب بسبب زيادة المخاوف من نسخة دلتا الاكثر عدوى

المستقلة/- ارتفعت اسعار الذهب، يوم الخميس، حيث عززت المخاوف بشأن نسخة “دلتا” الأكثر عدوى من COVID-19 جاذبيتها كملاذ آمن ، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي يُنظر إليها على أنها حاسمة لتوقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1775.52 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:28 بتوقيت غرينتش، مبتعدًا عن أدنى مستوى في شهرين سجله يوم الثلاثاء، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1774.10 دولار امريكي.

ودفع انتشار نوع دلتا من COVID-19 فرنسا إلى تأخير تخفيف القيود في في بعض مناطقها، بينما ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في آسيا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان يوم الأربعاء إنه يود أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض دعمه للاقتصاد قبل نهاية العام ، جزئيًا لتقليل احتمالية تشديد السياسة المفاجئ في وقت لاحق.

سيؤدي رفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ، مما يقلل من جاذبيتها.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.19 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2764.27 دولار وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1069.44 دولار.

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