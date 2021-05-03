ارتفاع اسعار الذهب بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 1773.90 دولار للأونصة. وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1773.90 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس “لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب”، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قدم مزيدا من الدعم.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا الأسبوع الماضي، وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

و حوّم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في نحو أسبوعين الذي سجله في وقت سابق اليوم مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2953.19 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار للأونصة يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق بالامدادات.