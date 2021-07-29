ارتفاع اسعار الذهب بسبب انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات

المستقلة /- ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، يوم الخميس، مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1815.36 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش بعدما وصل في وقت سابق إلى ذروة منذ 20 يوليو تموز عند 1817.35 دولاراً.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1815.00 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن لم يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أي تفاصيل حول الموعد المحتمل لخفض مشتريات السندات.

وارتفعت الفضة 1.09٪ إلى 25.20 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9٪ إلى 1073.66 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 2639.65 دولارًا.

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