ارتفاع اسعار الذهب بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار نسخة دلتا من كورونا

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لانتشار نسخة دلتا من فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، مما رفع جاذبية السبائك.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1793.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، وهو يحوم دون أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1795.25 الذي سجله يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.30 دولار.

واحتفظت الأسهم الآسيوية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام حتى تاريخه حيث استمر متغير دلتا في اكتساح المنطقة.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من القمم الأخيرة على العملات الرئيسية الأخرى.

وغالبًا ما يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة أثناء عدم اليقين السياسي والمالي ، كما أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

ارتفعت الفضة 0.7٪ إلى 23.79 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين 1.3٪ إلى 1009.67 دولارًا.

وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2519.18 دولار ، مرتفعا بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين يوم الثلاثاء.

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