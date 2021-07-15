ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع

ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع

المستقلة/- سجلت أسعار الذهب، الخميس، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1826.27 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى ذروة منذ 16 يونيو/ حزيران عند 1829.55 دولارًا يوم أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.00 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 26.26 دولارًا للأونصة.

واستقر البلاتين عند 1128.99 دولارًا للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو/ حزيران في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 2809.69 دولارًا.