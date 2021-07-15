ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع

المستقلة/- سجلت أسعار الذهب، الخميس، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1826.27 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى ذروة منذ 16 يونيو/ حزيران عند 1829.55 دولارًا يوم أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.00 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 26.26 دولارًا للأونصة.

واستقر البلاتين عند 1128.99 دولارًا للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو/ حزيران في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 2809.69 دولارًا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر.. قرار بإنهاء أثر التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك

الاخبار

حسن الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

اخبار العراق

النصر يرفض المقاطعة ويدعو الى التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار درجات الحرارة على معدلاتها خلال الأيام القادمة

اخبار العراق

وزارة الثقافة : تقديم قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته

اخبار العراق

شاهد : السيد “مقتدى الصدر” يقرر مقاطعة الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

شاهد : السيد “مقتدى الصدر” يقرر مقاطعة الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

عاجل.. مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة

اخر الاخبار

سر نحافة الرئيس الكوري لــ 20 كيلوغرام

اخر الاخبار

أهم عنصرداخل جسمك اذا فقدته ستفقد شبابك

اخر الاخبار

متحور لامبدا الجديد يقلق العالم

اخر الاخبار

حريق مستودع للبتروكيماويات بإيران

اخر الاخبار

واشنطن تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة

اخر الاخبار

تعرف على المطار الأكثر ازدحاماً في العالم

اخر الاخبار

بحث التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

اخر الاخبار

الإمارات: لا اتفاق حتى الآن مع أوبك+