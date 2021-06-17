ارتفاع أسعار الذهب بعد أكبر خسارة في خمسة أشهر الماضية

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد ان أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5 ٪ إلى 1820.34 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.1٪ إلى 1822 دولارًا.

ارتفع الذهب بعد توج أكبر انخفاض في خمسة أشهر حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة وسط تفاؤل بشأن سوق العمل وتصاعد المخاوف بشأن التضخم.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، ولكن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ويقلل من جاذبيتها.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4٪ إلى 27.08 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1٪ إلى 2769.98 دولارًا ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1120.77 دولارًا.

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