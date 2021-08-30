ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الاثنين، بعد أن امتنع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لتقليص التحفيز وعزز الآمال في أن أسعار الفائدة قد تظل منخفضة لفترة أطول.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1814.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:12 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس/ آب عند 1820.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1817 دولارًا.

في خطاب افتراضي أمام مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ، لم يقدم باول أي إشارة بشأن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لخفض مشترياته من الأصول بما يتجاوز القول بأنه قد يكون “هذا العام” وأشار إلى أنه سيظل حذرًا في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وأدى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الضغط على عوائد الدولار والسندات، مما زاد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

دفع موقف باول المتشائم مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 24.07 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.3٪ إلى 1011.23 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2421.49 دولار.

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