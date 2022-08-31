احمد داود يعود الى قاعات العرض بأول فيلم مصري بتقنية  3D

المستقلة/- يعود النجم أحمد داود إلى دور العرض السينمائية من خلال فيلم يوم 13، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر إطلاقه خلال 2022.

وعن دوره بالفيلم قال أحمد داود “تجربة فيلم يوم 13 ممتعة ومرعبة جدًا، كنت مرعوب في الحقيقة خلال التصوير، لإن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودي كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم”.

وأشار الى أن “شخصية عز الدين مركبة، ومع أحداث الفيلم بتبدأ تكتشف حاجات تانية في شخصيته زي طفولته وفترة دراسته، اللي بتأثر على أحداث رعب كتيرة في الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر”.

ويشارك مع داود في بطولة فيلم يوم 13 النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، ويعد أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم هيصة والذي يتصدر بطولته وينتظر إطلاقه خلال 2023، ويقوم داود خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر هيصة اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فهو تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وقد حقق داود نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بشخصية آدم في مسلسل سوتس بالعربي، ليحصد ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.