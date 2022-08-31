احمد داود يعود الى قاعات العرض بأول فيلم مصري بتقنية  3D

احمد داود

المستقلة/- يعود النجم أحمد داود إلى دور العرض السينمائية من خلال فيلم يوم 13، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر إطلاقه خلال 2022.

وعن دوره بالفيلم قال أحمد داود “تجربة فيلم يوم 13 ممتعة ومرعبة جدًا، كنت مرعوب في الحقيقة خلال التصوير، لإن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودي كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم”.

وأشار الى أن “شخصية عز الدين مركبة، ومع أحداث الفيلم بتبدأ تكتشف حاجات تانية في شخصيته زي طفولته وفترة دراسته، اللي بتأثر على أحداث رعب كتيرة في الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر”.

ويشارك مع داود في بطولة فيلم يوم 13 النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، ويعد أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم هيصة والذي يتصدر بطولته وينتظر إطلاقه خلال 2023، ويقوم داود خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر هيصة اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فهو تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وقد حقق داود نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بشخصية آدم في مسلسل سوتس بالعربي، ليحصد ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي مع إيران

اخبار العراق

هواوي الصينية تناقش مع نفط ميسان مذكرة تفاهم بشأن الحلول الرقمية بصناعة النفط

اخبار العراق

مؤتمر يناقش مشاكل قطاعي الصحة والتربية في كربلاء

اخبار العراق

الشارقة والبحرين في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

اخبار العراق

منظمات المجتمع المدني : لا تغيير بدون انهاء نهج المحاصصة والفساد

اخبار العراق

متحف للشمع في البصرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

احمد داود يعود الى قاعات العرض بأول فيلم مصري بتقنية  3D

اخبار العراق

هواوي الصينية تناقش مع نفط ميسان مذكرة تفاهم بشأن الحلول الرقمية بصناعة النفط

اخبار العراق

الشارقة والبحرين في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

اخبار العراق

منظمات المجتمع المدني : لا تغيير بدون انهاء نهج المحاصصة والفساد

اخبار العراق

متحف للشمع في البصرة

اخر الاخبار

الجمهور بين الوعي والتجهيل..

اخر الاخبار

ليلى شندول تطرح “كنبنا غياب” بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز

اخر الاخبار

ليلى شندول تطرح “كنبنا غياب” بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز

اخبار العراق

المسبار الامارتي  يستكشف نوعا جديدا من الشفق البروتوني المتقطع بالمريخ

الاخبار

اهمية استبدال اللحوم بالسمك في نظامنا الغذائي

اخبار العراق

الرافدين : المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته

اخبار العراق

مصدر : اعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد امام المواطنين

اخبار العراق

اهمها البلاستك.. استيرادات العراق من مصر بلغت 460,784 مليون دولار

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار الاجواء الصيفية خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري

اخبار العراق

الاعمار تنجز 40% من مشروع اعادة تأهيل طريق تحويلة المحمودية

اخر الاخبار

من هو المرجع كاظم الحائري الذي تسبب في اعتزال الصدر واندلاع العنف بالعراق؟

اخر الاخبار

لبنان يحبس أنفاسه: “راقبوا العراق وانتظروا”