احمد السقا مدافعا عن زوجته: مش كل الناس بتفهم

المستقلة /- دافع الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، بعد استمرار حملة السخرية من إطلالتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أن ملابس زوجته واكبت أحدث خطوط الموضة، ولكن “مش كل الناس بتفهم”، ووجه رسالة قوية إلى الساخرين منها مؤكدا أن دعمه لزوجته لن يتوقف، بينما أبدت مها دهشتها من الحملة الموجهة إليها قائلة إنها ليست فنانة ولا معتادة على أضواء المهرجانات الفنية.

السقا وجه رسالة إلى منتقدي إطلالة زوجته مها الصغير على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عبر تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” مؤكدا أنه راضي عن اختيار زوجته لإطلالتها قائلا: كانت زي القمر وده آخر موضة.. ومش كل الناس بتفهم يعني وممكن الواحد بتشتم بسبب كرافتة أو بوبيون يعني.

وعن سبب دعم زوجته قال: لازم أدعمها لأني أنا وهي اتعرضنا لهجوم كبير في الافتتاح وبقول للي شتمونا الله يسامحكم وبقول للي شكرونا كتر ألف خيركم.

وأوضحت مها الصغير: أنا اتخضيت لأني ما بعتبرش نفسي فنانة أو متعودة على ده، لكن قعدت أقول دي شخصيتي وده لبسي، الزاوية اللي اتاخدت مع الإضاءة بينت إن كله كبير»

وأكدت أن الجمهور هاجمها في الحالتين عندما ارتدت البليزر وكذلك عندما خلعته داخل المسرح، لأنهم تعودوا من أحمد السقا أنه ابن البلد والجدع وكان الفستان مكشوف الكتفين.

يذكر أن مها دافعت عن نفسها سابقا عبر حسابها بموقع إنستقرام وقالت تعليقا على صورة لها باطلالة حفل الافتتاح : عندما يحكم عليك شخص ما.. فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع.. إنها تتعلق بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات.. فن اللامبالاة.

وحرصت عدد من النجمات على دعم مها، حيث علقت درة قائلة: أنت جميلة من الداخل ولديك أسلوبك الخاص .. أحبك”، فيما كتبت بسمة: قمر وانيقة، وعلقت النجمة كندة علوش علي الصورة بعدد من القلوب لإظهار إعجابها الكبير بإطلالة مها، كما علقت زينة عاشور قائلة: رائعة.