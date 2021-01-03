احلام اللامي : لضمان نجاح الانتخابات يجب تشريع قانون المحكمة الاتحادية

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المستقلة /-اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي اهمية تشريع البرلمان قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت اللامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان ضمان نجاح الانتخابات وقانونية نتائجها بوجود المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

ودعت اللامي البرلمان الى الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية ، اضافة للقوانين الملحة الاخرى ، ومنها الموازنة العامة للعام الحالي.

ومن المقرر ان يستأنف البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة جلساته للنظر في القوانين المهمة وتشريعها .

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