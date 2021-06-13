احذر واتساب يتعرض للاختراق من جديد

المستقلة /- أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية ، تحذيرا عالي الخطورة بشأن تطبيق “واتساب” للأجهزة التي تعمل على تطبيق واتساب بنظام “أندرويد”

وأكد المركز الوطني للارشاد السيبراني في تغريدة نشرها عبرصفحته الشخصية على تطبيق “تويتر” أن تطبيق المراسلة الشهير ” الواتساب ” للأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” معرض للاختراق على بسبب ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز المسار على مساره الاخر .

كما دعا المركز الوطني السيبراني كافة المستخدمين بتحديث نسخهم الى النسخ الجديدة بالدخول إلى متجر التطبيقات “بلاي ستور” ويقومون بتحديث التطبيق بأسرع وقت وعدم استجابة على رسائل مجهولة بتاتا .

وأصدر أيضاً تحذير أمني آخر عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض منتجات شركة ” المايكروسفت ”

حيث أوضح الأمن السيبراني ايضا ، أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات وتنفيذ بعض الأمور الخطرةالتي بموجبها يتم خرق حسابك الخاص على تطبيق الواتساب ويمكن للمخترق أن يفعل الكثير من الأمور الخطرة لحسابك منا :

  • تنفيذ برمجيات خبيثة
  • عن بعد هجمة حجب الخدمة
  • الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات ونشرها

 

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