احذر هذه العادات بعد الإفطار في رمضان

المستقلة /- يترافق شهر رمضان الفضيل، عادة مع تغيير في نمط العادات الغذائية واليومية للصائمين، لذلك لابد من تجنب بعض العادات الخاطئة التي تلحق ضرراً بصحة الجسم.

ويعد الخلود مباشرة إلى النوم، بعد الإفطار أو السحور من أبرز العادات السيئة. وذلك لأنها تتسبب بعسر الهضم والانتفاخ. وينصح الأطباء والمختصين بعد تناول الطعام، القيام ببعض التمارين الرياضية، أو قراءة كتاب، أو البقاء لبعض الوقت في مشاهدة التلفاز حتى لو شعرنا بالنعاس.

وينصح الخبراء بتجنب تناول الشاي بعد الإفطار أو السحور، كونه يؤدي إلى إعاقة امتصاص العناصر الغذائية في الطعام من قبل الجسم. وعلى وجه الخصوص الفيتامينات والمعادن. ومن الممكن استبدال الشاي، بكوب من النعناع الدافئ.

أما العادة السيئة الثالثة، والتي قد يعتبرها البعض مفاجئة بعض الشيء، فهي ممارسة التمارين الرياضية القوية، والتي تتطلب بذل جهدٍ كبير. كرفع الأثقال أو الجري السريع لمسافات طويلة. ويُنصح بممارسة تمارين رياضية خفيفة كبعض المشي البطيء بعد تناول الطعام ببعض الوقت. وذلك لأن هذا النشاط الجسدي الكبير، يتسبب بتدفق الدم بكميات كبيرة إلى العضلات، بالإضافة إلى نقص التروية الواصلة إلى المعدة، ما ينتج عنه الإصابة بالاضطرابات الهضمية.