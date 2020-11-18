اجتماعات مستمرة لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل

المستقلة /سرى جياد/ عقد وفدا الحكومة الاتحادية والإقليم اجتماعا في اربيل بحضور مستشار الأمن الوطني قاسم
الأعرجي ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد ومشاركة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لبحث آخر المستجدات بشأن تطبيق اتفاق سنجار.

وقال الاعرجي بحسب الصحيفة الرسمية أنه “تأكيدا للعلاقة الطيبة بين بغداد واربيل وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين ستستمر الاجتماعات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين “.

وأكد أن هناك إرادة طيبة لحل تلك الخلافات ضمن عراق اتحادي يحترم الاطراف كافة.

واضاف أن ملف سنجار حساس للغاية، وأن اللجنة العليا المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مضت بخطوات جديدة بمايتعلق بهذا الملف لتطبيع الاوضاع في القضاء واعادة النازحين.

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