اتهام محمد رمضان بالسرقة

المستقلة /- شنَّ مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الشهير بـ”أبو أصاله”، هجوماً على الفنان محمد رمضان بعد إعلان طرحه أغنيته الجديدة “أنا البطل”، متهماً إياه بسرقة حقوقها منه.

وقال أبو أصالة، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام): “إنه مسؤول عن هذا الاتهام، لافتاً إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات، كما قام بتشغيل النسخة التي يحتفظ بها”.

من جانبه، كان محمد رمضان قد طرح فيديو عبر حسابه في (إنستغرام)، وهو يغنّي ويرقص على أنغام أحدث أغانيه، معلناً أنه سيصدرها يوم الأربعاء، الثالث من آذار/مارس عبر قناته الرسمية في (يوتيوب).

و يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “موسى” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، إيمان العاصي، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، وصبري فواز.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جريمة هزت الرأي العام في تونس.. الإعدام مصير المتهمين بقتل الطفل ربيع

اخر الاخبار

استقبال الكاظمي للبابا فرنسيس في مطار بغداد

اخر الاخبار

بالصور : شباب بغداد يرفعون رايات الفاتيكان لاستقبال البابا فرنسيس

اخر الاخبار

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية في سوسة

اخر الاخبار

شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم

اخبار مصر

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

جريمة مروعة اليوم في بابل.. قتل طفلته ودس السم لزوجته بالبيبسي

اخر الاخبار

نينوى تستعين في بغداد لتأمين زيارة البابا

اخبار العراق

بابل تطالب الحكومة رفع حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات كورونا لعقابهم

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين

اخر الاخبار

 هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب مدينة حمص السورية

اخبار العراق

العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

اخبار العراق

الدفاعي: ما زال الفساد يعرقل تعظيم إيرادات المنافذ الحدودية

اخبار العراق

محافظ كربلاء يتهم جهات وأصوات بتعطيل المشاريع الخدمية