اتهام محمد رمضان بالسرقة

المستقلة /- شنَّ مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الشهير بـ”أبو أصاله”، هجوماً على الفنان محمد رمضان بعد إعلان طرحه أغنيته الجديدة “أنا البطل”، متهماً إياه بسرقة حقوقها منه.

وقال أبو أصالة، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام): “إنه مسؤول عن هذا الاتهام، لافتاً إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات، كما قام بتشغيل النسخة التي يحتفظ بها”.

من جانبه، كان محمد رمضان قد طرح فيديو عبر حسابه في (إنستغرام)، وهو يغنّي ويرقص على أنغام أحدث أغانيه، معلناً أنه سيصدرها يوم الأربعاء، الثالث من آذار/مارس عبر قناته الرسمية في (يوتيوب).

و يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “موسى” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، إيمان العاصي، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، وصبري فواز.