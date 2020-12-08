اتهام الحكومة الاتحادية عدم استلام إيرادات مطار محافطة النجف

المستقلة / – حمّل محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية، مسؤولية تلكؤ المشاريع في المحافظة، فيما أكد عدم استلام الحكومة المحلية والمركزية أي دينار من إيرادات مطار المحافظة.

وذكر الياسري خلال استضافته في برنامج “العاشرة” الذي يقدمه الزميل “كريم حمادي” وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، أن “جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة هي مشاريع وزارية، و لم يتلكأ لدينا أي مشروع تابع للحكومة المحلية”، مبيناً أن “في النجف 6 مشاريع وزارية متلكئة”.

وأضاف الياسري، أن “مشروع المدارس الخاص بوزارة التربية عبارة عن لعبة مع وزارة الصناعة، حيث اخذت الصناعة سلفة 60% واغلب المدارس لم تصل فيها نسب الانجاز سوى 2%”، موضحاً أن “هذه المشاريع تسببت بحجز أراضٍ والآن لانستطيع إقامة مشاريع عليها”.

وأشار إلى أن “وزارة الإسكان، كانت تصرف 500 مليون دينار لادامة محطات المجاري، لكن هذا العام بسبب الازمة المالية لم يتم تخصيص مبلغ الإدامة لمحطات المجاري، مما سبب لنا مشاكل خلال موسم الأمطار”.

ولفت إلى، ان “موازنة عام 2021 ستكون موازنة تعليمات وليس موازنة مشاريع وخدمات”، موضحاً أن “سنوياً يدخل للنجف 30 مليون زائر. 6 ملايين منهم من خارج العراق، وهم يستهلكون البنى التحتية، أما العمالة من باقي المحافظات في النجف قد تصل إلى مليونين”.

وتابع، أنه “منذ عام 2006 إلى نهاية 2018 لم يدخل للنجف دينار واحد من المطار، في حين يصل وارد المطار السنوي إلى 60 مليون دولار”، مبيناً أن “مطار النجف الآن مديون، لانه متوقف وهو استثماري”.

وعن منفذ جميمة قال الياسري: “أما الطريق الذي يصل إلى السعودية هو تابع لمحافظة النجف، واقترحنا بناء منطقة تبادل تجاري في منفذ جميمة مع السعودية بهذا الصدد”.