اتهام اطراف خليجية تمنع انجاز ميناء الفاو الكبير

المستقلة /- دعت لجنة النزاهة النيابية، الحكومة الى التوجه من اجل حسم قضية ميناء الفاو وانهاء الضغوط الخارجية الخليجية لعدم انجاز الميناء، متهمة اطرافا خليجية تسعى الى اجهاض مشروع ميناء الفاو بأية طريقة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء إن “العرض الصيني لانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير فيه مرونة غير مسبوقة بضمنها انجاز المشروع بالاجل واكمال مشاريع صناعية وتجارية ومجمعات سكنية ضمن المشروع”.

وأضافت نصيف، ان “ العراق يعاني حاليا من الضغوط الخارجية الخليجية لاجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير باي طريقة كانت حتى لو تم التعاقد مع شركة متلكئة “.

واشارت الى ان “ايرادات الميناء ستوازي ايرادات النفطية العراقية وسيوفر نحو مليون وظيفة سنويا، فضلا عن انشاء مئات المصانع وايجاد عشرات فرص الاستثمارات الاجنبية”.