اتفاقية التجارة الحرة برئاسة الصين تخفض 90٪ من الرسوم الجمركية خلال 20 عاما

المستقلة/ أمل نبيل/ وقعت الصين و 14 دولة من آسيا والمحيط الهادي، اليوم الأحد، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالمي

ووقع على الاتفاق، الذي أُطلق عليه اسم “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، عشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

والدول العشر الأعضاء في “آسيان” هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وتهدف الاتفاقية والتي تستحوذ على ربع صادرات العالم إلى إلغاء التعريفات الجمركية على بعض السلع وخفضها على سلع أخرى.

وتخفيض التكاليف وتسهيل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة

وتساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية في تخفيض الرسوم الجمركية في منطقة التجارة الحرة إلى 90% في غضون 20 عاماً من دخوله حيز التنفيذ.

وتعزز اتفاقية التجارة الحرة التي تم إبرامها اليوم وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطفة.

وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي 30%، من الاقتصاد العالمي والنسبة ذاتها من سكان العالم وتصل إلى 2.2 مليار مستهلك.

وقالت وزارة المالية الصينية إن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها على الفور والبعض الآخر عل مدار عشرة أعوام.