اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بريجوفيتش

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تفاصيل إصابة لاعبه الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومدة غيابه المتوقعة.

وحسب بيان رسمي نشره الاتحاد اليوم الإثنين، أظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش معاناته من إصابة عضلية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يستغرق أسبوعين.

وبهذا يتأكد غياب المهاجم الصربي عن الاتحاد في مباراة الديربي المقبلة ضد الأهلي بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، المقرر لها السبت المقبل.

كذلك يغيب بريجوفيتش عن مباراة التعاون بالجولة الرابعة من الدوري، المقررلها 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جدير بالذكر أن بريجوفيتش صاحب الـ30 عاما انضم إلى الاتحاد مطلع عام 2019، وخاض حتى الآن 30 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 15 هدفا.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك اللاعب الصربي في مباراة واحدة مع الاتحاد بالدوري السعودي، لم يسجل أو يصنع خلالها أهدافا.