اتحاد جدة يقترب من تجديد عقود 3 لاعبين

المستقلة/- تعمل إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي على عدد من الملفات الهامة هذه الأيام، خاصة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي على رأس هذه الملفات، الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يستطيع النادي قيد محترفيه الجدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هذا الملف يكاد يكون منتهيا، مما شجع الإدارة على التوقيع مع البرازيلي كورنادو.

كما تخطط إدارة اتحاد جدة إلى غلق عدد من الملفات الهامة خلال هذه الفترة، لتوفير الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

حيث استقرت الإدارة على التجديد للثلاثي سعود عبدالحميد ورومارينهو والحارس مارسيلو جروهي، باعتبارهم من القوام الأساسي للفريق ولا يمكن الاستغناء عنهم.

على صعيد متصل، يحاول الجهاز الفني البحث عن مباريات ودية في معسكر الفريق بالنمسا، خاصة بعد الارتباك في البرنامج الذي خلفه اعتذار فريق الاتفاق عن المباراة الودية التي كانت مقررة من يومين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

اتحاد جدة يقترب من تجديد عقود 3 لاعبين

اخر الاخبار

إسرائيل تمنع مئات المركبات الحديثة من الدخول إلى غزة

اخر الاخبار

اللجنة العسكرية الليبية “5+5” تناقش مجددا ملفي “الطريق الساحلي” و”المرتزقة”

اخبار العراق

حزب أبناء النهرين يقرر مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة

اخر الاخبار

المشيشى يرد على تعرضه للضرب لتقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة التونسية

اخر الاخبار

القضاء التونسي يفتح تحقيقا في هرب مسؤول سابق إلى تركيا

اخر الاخبار

مصر تكشف حجم الفيضان بعد تحذير إثيوبيا

اخر الاخبار

مصر تكشف حجم الفيضان بعد تحذير إثيوبيا

اخر الاخبار

خلية الإعلام الأمنى: فتح تحقيق بسقوط صاروخ في بغداد

اخر الاخبار

أمير قطر يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد إلى 4 دول

رياضية

لوكاكو يتخذ قراره بخصوص العودة إلى تشيلسي

رياضية

نادي النفط يحسم مصير المدرب باسم قاسم

رياضية

آرسنال يستعد لضم لاعب ريال مدريد

رياضية

هشام السيفي يكشف سر عودته إلى الفيصلي الأردني

رياضية

ملخص الدوري العراقي الممتاز 2021-2020

رياضية

نجم جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

رياضية

عامل وحيد يعيد بيانيتش إلى يوفنتوس