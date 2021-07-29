اتحاد جدة يقترب من تجديد عقود 3 لاعبين

المستقلة/- تعمل إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي على عدد من الملفات الهامة هذه الأيام، خاصة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي على رأس هذه الملفات، الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يستطيع النادي قيد محترفيه الجدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هذا الملف يكاد يكون منتهيا، مما شجع الإدارة على التوقيع مع البرازيلي كورنادو.

كما تخطط إدارة اتحاد جدة إلى غلق عدد من الملفات الهامة خلال هذه الفترة، لتوفير الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

حيث استقرت الإدارة على التجديد للثلاثي سعود عبدالحميد ورومارينهو والحارس مارسيلو جروهي، باعتبارهم من القوام الأساسي للفريق ولا يمكن الاستغناء عنهم.

على صعيد متصل، يحاول الجهاز الفني البحث عن مباريات ودية في معسكر الفريق بالنمسا، خاصة بعد الارتباك في البرنامج الذي خلفه اعتذار فريق الاتفاق عن المباراة الودية التي كانت مقررة من يومين.