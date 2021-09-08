اتحاد المصدرين : لأول مرة العراق يستورد سمك السلمون من تركيا

المستقلة/-كشف اتحاد مصدري شرق البحر الأسود في تركيا، عن استيراد العراق لأول مرة لسمك السلمون من تركيا.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد، فإن “صادرات منطقة شرق البحر الأسود شمالي تركيا، من سمك السلمون خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، تجاوزت حاجز 102 مليون دولار”.

واضاف ان “روسيا تصدرت قائمة البلدان المستوردة لسمك السلمون التركي بواقع 84 مليونا و573 ألفا و477 دولاراً، تلتها فيتنام بـ8 ملايين و858 ألفا و875 دولاراً، ثم اليابان بـ3 ملايين و136 ألفا و795 دولاراً”.

واشار الى أن “العراق استورد ولاول مرة مع اسواق الجزائر، والدنمارك، والأردن، والإمارات المنتج التركي”.