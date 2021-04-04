اتحاد الكرة العراقي يستقر على النظام الأساسي وقانون الانتخابات

المستقلة/- عُقد اليوم الأحد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وعضوي التطبيعية أسعد لازم ورافد عبد الأمير، والأمين العام محمد فرحان، وأعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم (51) عضوا من أصل (55) عضوا.

الهيئة العامة قامت بالتصويت على النظام الداخلي (2020-2021) وإقامة الانتخابات في 30 يونيو/حزيران المقبل.

النظام الداخلي الجديد لا يسمح بتعدد المناصب على سبيل المثال: “لا يحق ليونس محمود أن يشغل منصبا في الاتحاد دون تقديم الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي الجامعة”.

وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي: “رئيس الهيئة التطبيعية ألقى كلمة رحب فيها بحضور وفد ممثلي الاتحاد الآسيوي”.

واستعرض بنيان، في كلمته، عمل التطبيعية للفترة الماضية، وأبرز الانجازات التي تحققت، وتمنى للحضور الموفقية والنجاح في المؤتمر بما يخدم مصلحة الكرة العراقية والعمل المستقبلي لاتحاد الكرة.

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