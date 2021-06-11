ابنة هيفاء وهبي في المستشفى.. والجمهور: تخضع لعملية تجميل

المستقلة/- منى شعلان/ خضعت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الكويت، دون أن توضح تفاصيل العملية مكتفيةًً بطلب الدعاء من جمهورها ومتابعيها.

وقالت زينب فياض، في فيديو لها عبر ستوري “إنستغرام”: “لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله”.

كما نشرت زينب فياض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأظهرت الصورة فياض وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: “صار موعد عمليتي، دعواتكم”.

وانهالت التعليقات من متابعي زينب الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، بينما تساءل آخرون عن تفاصيل العملية الجراحية،إلا أن زعم البعض خلال التعليقات، أن العملية هي عملية تجميل في الأنف، دون رد حاسم من ابنة الفنانة اللبنانية.

يُذكر أن زينب فياض هي الابنة الوحيدة لـ هيفاء وهبي؛ إذ تزوجت النجمة اللبناني في بداية حياتها وأنجبت ابنتها، إلا أنَّها انفصلت عن زوجها؛ بسبب رغبتها في دخول الفن حين رفض زوجها الأمر؛ لتعيش ابنتها مع والدها بعيداً عنها طوال السنوات الماضية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إيطاليا تهزم تركيا في افتتاح يورو 2020

اخر الاخبار

ابنة هيفاء وهبي في المستشفى.. والجمهور: تخضع لعملية تجميل

اخر الاخبار

فيديو.. أصالة نصري تستعد لطرح أغنية خاصة للشعب المصري

اخر الاخبار

تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

اخر الاخبار

صور.. شريف دسوقي يستأنف نشاطه الفني بعد بتر قدمه

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

فتح تكشف عن السبب وراء تأجيل حوار القاهرة

اخر الاخبار

فيديو.. روزانا اليامي تسخر من منتقدي ظهورها في حوض السباحة

اخبار مصر

مصر.. السيسي يلتقي ولى العهد السعودى بشرم الشيخ “صور”

اخر الاخبار

ريطانيا اخفت معلومات كانت ستساعد على الاستعداد لمواجهة لكوفيد-19

اخر الاخبار

واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين

اخر الاخبار

“غير مستقرة” مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

رياضية

مكافآت مجزية تنتظر منتخب العراق

رياضية

اليوم.. انطلاق يورو 2020

اخر الاخبار

بلاغ جديد ضد فنان مصري بسبب سد النهضة