ابنة هيفاء وهبي ترد على منتقدي عملية أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ ردت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على منتقدي إجرائها عملية تجميلية في أنفها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكانت البداية عندما كتبت إحدى المتابعات لزينب فياض، قائلة :”كثير واضح عندك اعوجاج في غضروف الأنف، مثلي تماما وبتكلم من أنفي مسدود شوي، بس أنا خايفة أعملها الله يشفيكي وتنجح العملية”.

فعلقت ابنة هيفاء وهبي لها: “كتير بحترم الناس اللي أسلوبها بالكلام شو مذوق ومحترم واضح إنها إنسانة مثقفة ومتصالحة مع نفسها وبتعرف أدي بيعاني الشخص من انحراف الأنف شكلا وحتى بالتنفس”.

وأضافت زينب: “مش مثل بعض الناس اللي بيألفوا إني عملت أنفي لأستنسخ شكل أنف معين، ولو فرضنا مليار خط تحت فرضنا هيدي الحقيقه حلال علي أنا أحق ولا انتوا”.

وكانت زينب فياض، ظهرت مؤخراً من داخل إحدى المستشفيات في الكويت بعد خضوعها لعملية جراحية في أنفها، وعالجت الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس، وفقاً لحديثها المقتضب لبرنامج “ET بالعربي”.

وفى وقت سابق أعلنت زينب فياض ، عن خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الكويت، دون أن توضح تفاصيل العملية مكتفيةًً بطلب الدعاء من جمهورها ومتابعيها.

قالت زينب فياض، في فيديو لها عبر ستوري “إنستغرام”: “لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله”.

كما نشرت زينب فياض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأظهرت الصورة فياض وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: “صار موعد عمليتي، دعواتكم”.

يُذكر أن زينب فياض هي الابنة الوحيدة لـ هيفاء وهبي؛ إذ تزوجت النجمة اللبناني في بداية حياتها وأنجبت ابنتها، إلا أنَّها انفصلت عن زوجها؛ بسبب رغبتها في دخول الفن حين رفض زوجها الأمر؛ لتعيش ابنتها مع والدها بعيداً عنها طوال السنوات الماضية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

رياضية

لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

اخر الاخبار

اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بعدن

اخر الاخبار

نظرية الأمننة… قراءة نقدية

اخبار العراق

بينهم امرأة ..اعتقال 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

اخر الاخبار

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل؟

اخبار العراق

صحة ميسان تفتتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة 

اخبار العراق

صحة ميسان تفتتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة 

اخبار العراق

اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

اخر الاخبار

الدار البيضاء تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية

ثقافة وفنون

فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

اخر الاخبار

فيديو.. تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من “La Casa De Papel”

اخر الاخبار

مصر.. تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بتهمة التحريض على العنف

اخر الاخبار

مصر.. مصرع 6 وإصابة 19 فى إنقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية مطروح

اخر الاخبار

“اليونسكو” تدرج مدينة السلط الأردنية على قائمتها للتراث العالمي

اخر الاخبار

منظمات المجتمع المدني في تونس توجه تحذير عاجل للرئيس

اخر الاخبار

مصر.. إحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي 