ابنة هيفاء وهبي ترد على منتقدي عملية أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ ردت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على منتقدي إجرائها عملية تجميلية في أنفها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكانت البداية عندما كتبت إحدى المتابعات لزينب فياض، قائلة :”كثير واضح عندك اعوجاج في غضروف الأنف، مثلي تماما وبتكلم من أنفي مسدود شوي، بس أنا خايفة أعملها الله يشفيكي وتنجح العملية”.

فعلقت ابنة هيفاء وهبي لها: “كتير بحترم الناس اللي أسلوبها بالكلام شو مذوق ومحترم واضح إنها إنسانة مثقفة ومتصالحة مع نفسها وبتعرف أدي بيعاني الشخص من انحراف الأنف شكلا وحتى بالتنفس”.

وأضافت زينب: “مش مثل بعض الناس اللي بيألفوا إني عملت أنفي لأستنسخ شكل أنف معين، ولو فرضنا مليار خط تحت فرضنا هيدي الحقيقه حلال علي أنا أحق ولا انتوا”.

وكانت زينب فياض، ظهرت مؤخراً من داخل إحدى المستشفيات في الكويت بعد خضوعها لعملية جراحية في أنفها، وعالجت الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس، وفقاً لحديثها المقتضب لبرنامج “ET بالعربي”.

وفى وقت سابق أعلنت زينب فياض ، عن خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الكويت، دون أن توضح تفاصيل العملية مكتفيةًً بطلب الدعاء من جمهورها ومتابعيها.

قالت زينب فياض، في فيديو لها عبر ستوري “إنستغرام”: “لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله”.

كما نشرت زينب فياض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأظهرت الصورة فياض وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: “صار موعد عمليتي، دعواتكم”.

يُذكر أن زينب فياض هي الابنة الوحيدة لـ هيفاء وهبي؛ إذ تزوجت النجمة اللبناني في بداية حياتها وأنجبت ابنتها، إلا أنَّها انفصلت عن زوجها؛ بسبب رغبتها في دخول الفن حين رفض زوجها الأمر؛ لتعيش ابنتها مع والدها بعيداً عنها طوال السنوات الماضية.