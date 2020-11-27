ائتلاف النصر يهدد بمقاطعة الانتخابات

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المستقلة /-هدد ائتلاف النصر، الجمعة، بمقاطعة الانتخابات المبكرة في حال تكرار سيناريو انتخابات عام 2018.

وذكر الائتلاف في بيان صحفي، ان خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة ممكن جدا في حال تكرار سيناريو الانتخابات السابقة عام 2018.

واضاف البيان إن غابت معايير النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول ومطمئن، وتم الإحتكام إلى ذات أساليب التزوير وفرض الإرادة كما حدث إبان انتخابات 2018، فإنَّ المقاطعة الشعبية والسياسية خيار مطروح.

واختتم الائتلاف بيانه بوسم “انتخابات نزيهة وإلّا فلا”.

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