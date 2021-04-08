ائتلاف النصر يرحب بمخرجات الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي

المستقلة /- رحب ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي ، بمخرجات الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي، بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الاميركية، واقتصارها على المهام التدريبية والإستشارية.

ودعا التحالف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، الى انجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات القتالية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة.

واكد النصر دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، مؤكدا :” ان قضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دونما استثناء”.