إيقاف نجم الشرطة 3 مباريات آسيوية

المستقلة/- قررت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعب الشرطة العراقي، حسام كاظم، قبل ساعات من مباراة فريقه مع الأهلي السعودي، في دوري الأبطال.

ويلتقي الفريقان، مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، على الملعب الرديف للجوهرة المشعة.

وقررت اللجنة إيقاف كاظم 3 مباريات، بعد طرده من مباراة فريقه الأخيرة، أمام الاستقلال الإيراني.

وبذلك، لن يصبح اللاعب متاحا للمشاركة، إلا في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.