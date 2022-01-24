إنطلاق مسابقة عبدالرحمن العبدالله المشيقح العالمية للآداب

المستقلة/- أعلن في المملكة العربية السعودية عن إنطلاقة النسخة الثانية من مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الأدبية العالمية. والتي تستهدف جميع الأدباء المدعين العرب وللناطقين باللغة العربية في كل أرجاء العالم.

وكانت النسخة الأولى من المسابقة قد أختتمت العام الماضي بتتويج تسعة فائزين من تسع دول حول العالم .. ومنحوا مكافئات مالية وشهادات تقديرية.

وتعد هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات الأدبية العالمية والتي تدعم وتثري الساحة الثقافية العربية وتنطلق مسابقة هذا العام بأربع فروع هي البحث التاريخي والقصة القصيرة والمقال الأدبي والقصيدة العربية.

وتنطلق المسابقة من رؤية أنها: (مسابقة أدبية متخصصة .. تنطلق من السعودية .. إلى كل ناطق بالعربية في العالم .. لتؤكد الإشعاع الأدبي والثقافي العربي).

وتهدف المسابقة إلى:

1- تنشيط ودعم الحركة الأدبية لدى المبدعين العرب.

2- تشجيع المواهب العربية الشابة في مجال التأليف الأدبي.

3- إيجاد مسابقة أدبية تنظم بشكل دوري. لتكون واحدة من أهم المناشط الأدبية والثقافية.

ويعد مؤسس المسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح، واحداً من أهم الشخصيات المؤسسة والمساهمة في نشأت وتأسيس الحراك الثقافي والأدبي السعودي المؤسساتي .. حيث كان أحد أول الأسماء المؤسسة والمشاركة بفعالية في النادي الأدبي بمنطقة القصيم وله نشاطه الهام والملحوظ في هذا الشأن كما إن للدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الكثير من المبادرات والمشاركات في مختلف المؤتمرات والمنتديات والمناشط والثقافية والأدبية والفكرية.