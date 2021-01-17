إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية ضد يوفنتوس

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(المستقلة) فاز إنتر ميلان على ضيفه يوفنتوس، بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وافتتح أرتورو فيدال التسجيل في الدقيقة 12 من مباراة ديربي إيطاليا أمام فريقه السابق، فيما أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة يقتسم بها صدارة الترتيب مع جاره وغريمه ميلان، الذي يخوض مباراة الجولة 18 أمام كالياري، الإثنين.

في المقابل توقف رصيد يوفنتوس، حامل اللقب، عند 33 نقطة في المرتبة الخامسة بجدول الترتيب.

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