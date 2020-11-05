إليكم الطريقة ..واتساب تفعل خاصية جديدة لحذف الرسائل

إليكم الطريقة ..واتساب تفعل خاصية جديدة لحذف الرسائل

المستقلة/- يعد واتساب واحداً من أكثر تطبيقات التواصل استخداماً؛ إذ يرسل عبره يومياً ملايين الرسائل حول العالم، تحتوي على صور ومقاطع فيديو، أو رسائل نصية، لذلك يحتل التطبيق مساحة في الجهاز، تصل إلى أكثر من 20 غيغا في بعض الأحيان، وهو ما يؤثر سلباً في مساحة التخزين، خصوصاً إذ كانت ذاكرة الهاتف لا تتجاوز 64 غيغا.

أعلن تطبيق واتساب عن إتاحة ميزة “الرسائل الذاتية الاختفاء”، وتعود فائدتها إلى أنها ستحذف الرسائل بأي محادثة أو مجموعة بعد مرور سبعة أيام من تفعيل الخاصية، وهذا ما يوفر للمستخدمين مساحة إضافية في الجهاز، ويرفع عنهم عناء حذف المحادثات بشكل دوري.

وبإمكان المستخدم تفعيل الخاصية الجديدة بالذهاب إلى إعدادات المحادثات، وسيجد خياراً جديداً، وهو الرسائل ذاتية الاختفاء، ومن ثم الضغط عليه.

وتكمن أهمية الميزة الجديدة في المجموعات غير المهمة، التي في الغالب تحتوي على مجموعة كبيرة من الرسائل العشوائية التي بالعادة تأخذ مساحة ليست بسيطة، تصل أحياناً إلى أكثر من 2 غيغا، ومن المهم الإشارة إلى أنه يجب تفعيلها في كل مجموعة على حدة.

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