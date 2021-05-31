إليسا تحيى حفلا غنائيا فى أربيل 25 يونيو الجاري

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي الشهر الجاري وذلك بعد توقف استمر عاما ونصف العام، بسبب تفشي فيروس كورونا، ووقف الحفلات والتجمعات والسفر تماما.

وأعلنت إليسا في منشور لها عبر خاصية ”الاستوري“، في حسابها على موقع ”إنستغرام“،أن الحفل سيقام يوم 25 من شهر يونيو الجاري، فى دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها “إلى كل اللى بيحبونى”، “كرهنى”، “أنا وحيدة”، “نفسى أقوله”، “مكتوبة ليك” وغيرها من الأغانى.

وكانت إليسا أعادت غناء أغنية “مشاعر” للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال برنامج “أغلى من حياتي”، فى حلقة استثنائية مع ملكة الاحساس ، وتم عرضها مؤخرا، ولم تكن المرة الأولى التي تقدمها فيها فسبق وغنتها في أكثر من برنامج.

ومن جانبها أشادت شيرين عبدالوهاب بغناء المطربة اللبنانية لأغنية “مشاعر” من خلال تغريدة لها ، جاء بها: “حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الاحاسيس الصادقة دي اكدلي انك قد ايه بتحبي و تقدري الفن”.

“مشاعر” من ألحان محمد رحيم وكلمات أحمد مرزوق، وتم تقديمها عام 2013، كتتر مسلسل أغنية “حكاية حياة” الذي قام ببطولته كل من غادة عبد الرازق وأحمد زاهر وخالد سليم وروجينا ومن إخراج محمد سامي.

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