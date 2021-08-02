إليسا تحتفل بمرور عام على ألبومها “صاحبة رأي”

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بمرور عام على صدور ألبومها “صاحبة رأي”، مشيرةً إلى أنه ما أخذ حقه في التسويق بالوطن العربي.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حتى لو ألبوم صاحبة رأي ما أخذ حقه بسبب الظروف رح يضل موجود بالأرشيف ورح تبقى الموسيقى الشي الحلو اللي بيجمعنا واللغة الوحيدة اللي منحكيا كلنا”.

وفي تغريدة أخرى، كتبت إليسا: “من سنة متل اليوم كنا عم نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي.. ما كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم.. وما نعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكن.. بحبكن”.

وضم الألبوم 18 أغنية، وهم “صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، مباحة ليك، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، وأنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، مورير سور سين”.

من ناحية أخرى توجهت إليسا بالشكر للجيش اللبناني على الجهود التي يبذلها، للتصدي للمحنة التي تمر بها الأراضي اللبنانية حاليًا.

وكتبت إليسا فى تغريدة، قائلة: “بأكثر أيام سودا عم يقطع فيها لبنان الجيش بقيادته وأفراده، بقوا صامدين عم يكافحوا رغم أنهم بوجه العاصفة، ليكونوا رسالة بإنو بلد فيه هيك جيش رح يرجع يوقف على اجريه”.

وتابعت: “تحية لكل جندي بها المؤسسة عم بيكافح، رغم كل الظروف الجيش اللبناني أملنا الوحيد، ولكل فرد من أفراده، انتو بس بتمثلوني”.

 

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