إلهام شاهين تكشف عن حقيقة خلافها مع غادة إبراهيم بجنازة الفنان سمير صبري

المستقلة/- كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، حقيقة خلافها مع الفنانة غادة إبراهيم، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

ويأتي ذلك بعد أن انهارت الفنانة غادة إبراهيم خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الإسكندرية بسبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع الجثمان، حيث قالت: “جاية أطلع الباص واحدة قالتلي الباص امتلأ.. أنا كنت رايحة وراء سمير.. الناس دي متعرفش ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل”، حسبما نشره موقع “القاهرة 24”.

في حين لم تسم غادة إبراهيم الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص واكتفت بالقول إنها إلهام بنت عفاف، بينما ذكرت مواقع مصرية أن الخلاف وقع بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الفنانة إلهام شاهين لـ”القاهرة 24″ قائلة: “هي بتتكلم على أتوبيس أنا معرفش بتتكلم على إيه..أنا ولا روحت أتوبيس ولا شوفته، ولا شوفت اللي اسمها غادة دي”.

وأضافت إلهام شاهين: “هما زجوا باسمي من غير مناسبة وهي بتقول إن خلافها مع إعلامية، إنما أنا معرفش خالص، وبعدين وأنا مالي أمنع حد يروح دفنة، دا كلام عبيط ومحدش يهتم بيها هي مين دي؟”.

وتوفي سمير صبري صباح يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض، وشهدت جنازته حضور كبير من الفنانين والإعلاميين، من بينهم نادية الجندي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، ويسرا، وليلى علوي، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأحمد السقا، ولقاء سويدان، وهاني رمزي، وغيرهم من الفنانين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الطاقة الرمزية في اللغة وتغيير المجتمع

اخر الاخبار

اعتقال سبعة متاجرين بالحبوب المخدرة في كربلاء

اخبار العراق

خلال الأشهر الخمس الماضية..شرطة ميسان تضبط 29 كغم “كرستال”

اخر الاخبار

نيجيرفان بارزاني يصل إلى السليمانية ويلتقي بافل طالباني لبحث تطورات الأوضاع السياسية

اخر الاخبار

مشعان الجبوري يوجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عضويته في البرلمان

اخر الاخبار

الأنواء الجوية العراقية : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد الاثنين

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار مصر

إلهام شاهين تكشف عن حقيقة خلافها مع غادة إبراهيم بجنازة الفنان سمير صبري

اخبار العراق

القبض على عصابة اختطفت فتاتين في ميسان

اخر الاخبار

نعم بوش الصغير غزوك العراق وحشي وغير مبرر

اخر الاخبار

نظرة في روايات الرعب

اخبار العراق

التربية تنفي حصر القبول في كليات الطب وطب الاسنان في الطلبة المتميزين

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات نفط العراق الى امريكا لتصل الى 242 الف برميل يوميا

اخر الاخبار

منظمة : ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2022

اخر الاخبار

الصحة العالمية : تسجيل 92 حالة مؤكدة بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة

اخر الاخبار

مصرف الرشيد يقرر رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كردت كارد الى 5 اضعاف الراتب