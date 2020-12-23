إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في ميسان

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المستقلة  / – أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود”.

وأضافت أن المعتقلين “بحوزتهم كمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي ومسدس 9 ملم وبندقية كلاشنكوف ورمانة محلية الصنع”.

وأشارت إلى أنهم “مطلوبون وفق احكام المادة (28) مخدرات، وتم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى جهات الطلب”.

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