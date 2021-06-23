إلزام قطر بتحسين أوضاع العمال في كأس العالم 2022

المستقلة/- قالت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر إن ظروف العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض تحسنت، لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد بهذا الشأن.

وأكدت اللجنة المنظمة لكأس العالم أن الدوحة ملتزمة بذلك.

وتواجه قطر تدقيقا دوليا لم يسبق له مثيل بشأن معاملة العمال منذ فوزها عام 2010 بشرف استضافة أول نهائيات لكأس العالم في الشرق الأوسط.

ونفذت قطر العديد من الإصلاحات العمالية منذ 2010، والتي تقول إنها أفادت العمال، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي إلى 275 دولارا شهريا وإزالة العقبات أمام حرية تغيير صاحب العمل.

 

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