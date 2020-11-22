إقبال متواضع في الاسواق الاردنية مع بدء تنزيلات ” الجمعة البيضاء”

إقبال متواضع في الاسواق الاردنية مع بدء تنزيلات ” الجمعة البيضاء”

المستقلة /- بدأ الأقبال متواضعا في اليوم الأول على تنزيلات وتخفيضات قطاع الألبسة والأحذية في ما يسمى “الجمعة البيضاء” التي تتزامن هذا العام مع جائحة فيروس كورونا.

وعمد تجار قطاع الألبسة والحذية محليا الى استبدال يوم “الجمعة البيضاء” كما تسمى بالدول العربية، الى اطلاق أسبوع كامل للتنزيلات والتخفيضات اعتبارا من اليوم السبت، كونها تتزامن مع يوم الحظر الشامل الذي يطبق كل يوم جمعة.

وتوقع ممثل قطاع الألبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، ان تنشط حركة الأقبال على التنزيلات والتخفيضات خلال اليومين المقبلين مع استلام رواتب الموظفين وانخراط الراغبين من الشركات والمحال في مرحلة العروض، مؤكدا وجود التزام كامل من المحال لجهة تدابير الصحة والسلامة والتباعد.

واشار في تصريح صحفي الى ان نسب التنزيلات على الالبسة والاحذية، تتراوح بين 20 و70 بالمئة حسب السياسات والانظمة المتبعة، مبينا ان الشركات والمحال واصحاب العلامات التجارية العاملة بالسوق المحلية تعطي اسبوع التخفيضات اهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والاسعار.

ولفت القواسمي الى ان التخفيضات على الألبسة والأحذية ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة، مؤكدا انها ستكون مراقبة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

واوضح ان ترتيبات اقامة اسبوع للتصفية جاء بعد اتفاق بين تجار القطاع للاستفادة من الخصومات وتفادي تركيزها اختصارها على يوم واحد منعا للتزاحم والتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب القواسمي العاملين بقطاع الألبسة والأحذية للالتزام باجراءات السلامة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة.

واكد ان التخفيضات والتنزيلات ستكون حقيقية وفي صالح المستهلك للحصول على اسعار تفضيلية ولتنشيط حركة المبيعات وتوفير السيولة للقطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي وزادت حدتها اكثر مع جائحة فيروس كورونا.

وجدد القواسمي مطالبته بمنح قطاع الألبسة والأحذية بعض الحوافز وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الاعباء الضربية والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.