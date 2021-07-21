 إغلاق طريق استراتيجي في أربيل بسبب تشقق أرضى  “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تحوطا من خطر التشقق الأخير بأراضي المنطقة، أعلنت إدارة قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل إغلاق طريق كمربندي سوران- بابشتيان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن “وفدا كبيرا برئاسة وكيل وزارة الإعمار والإسكان بحكومة إقليم كردستان اكرين عبد الله، وعضوية مدير عام الطرق هونر نوري، وقائمقام مدينة سوران هلكورد شيخ نجيب، ومدير عام إصلاح الطرق، عماد محمد، ذهب الى موقع التشققات الأرضية”.

وأفاد مراسل الوكالة بأن “الوفد قرر إغلاق الطريق لحين انتهاء عطلة العيد للحفاظ على أرواح المواطنين”، موضحا أنه “تم فتح طريق فرعي”، ودعا الوفد كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لتفادي حدوث أي ازدحام.