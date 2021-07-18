إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين

المستقلة/- أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول من المسابقة، الذي سينطلق يوم 11 آب/أغسطس المقبل.

وأكدت اللجنة، وفقا لموقع الرابطة على الإنترنت، أنه سـيتم تحديد مواعيد مباريات الجولتين (14 و15)، بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستشهد الجولة الثامنة مباراة ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، فيما تعرف الجولة السابعة ديربي جدة، بين الأهلي والاتحاد.

وتقرر أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى دور الثمانية، سيتم تأجيل مبارياتها في الجولة الثامنة.

وفي حال تأهل أحد هذه الأندية إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشر، وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقا.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة المسابقات، أحمد الراشد، أن الجدول راعى مشاركات المنتخب السعودي الأول، إلى جانب المنافسات الخارجية للأندية.