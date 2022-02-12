إعلامي لبناني يستغيث بالملك سلمان

المستقلة /- أصدر العاهل السعودي، ​الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود​، قراراً عاجلاً، بعد رسالة الإستغاثة التي وجهها له الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب من لبنان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة، وجاء القرار بالموافقة على نقل زوجته إلى المستشفى التخصصي بالرياض، وتوفير العلاج لها.

وعبّر الإعلامي أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل، وكتب: “نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان”، مؤكدا ان هذه المواقف صنعت الأمل والحياة فيهم.

وتصدرت أخبار الإعلامي اللبناني عناوين الصحافة اللبنانية والسعودية، بعد قرار ملك السعودية، حيال قضية علاج زوجته، التي فقد السيطرة على وضعها الصحي، وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية مع موقف الملك سلمان، ودعوا لزوجة أبو زينب بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها، الذين لا يتوانوا عن تقديم الدعم والمساعدة لها.

طارق أبو زينب، إعلامي وكاتب وناشط سياسي لبناني الجنسية، عرف باهتمامه بقضايا الشأن العربي، وتحديداً الشأن الخليجي، وعرف بعدم تأييده لأي جماعة أو حزب سياسي في لبنان.

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