إعلامية شهيرة مخطوبة منذ 30 عاما بدون زواج

المستقلة /- هل لك أن تتخيل أن تدوم قصة حب 30 عاما دون زواج، هذاما حدث مع اوبرا وينفري وخطيبها رجل الأعمال سيندمان غراهام.

اللقاء الأول حدث قبل 36 عام تقريبا في مناسبة خيرية، حينها كانت اوبرا في أولى مسيرتها الاعلامية، وهنا وقعا بغرام بعضهما بعيدا عن كاميرات الاعلام، لكن بعدها بيوم واحد فقط، قرر غراهام أن يفاجئها باتصال مباشر أمام الملايين عبر برنامجها ويعلن حينها عن رغبته بالزواج بها.

لم تتخيل اوبرا انها تثق برجل بعد المأساة التي عاشتها في حياتها، حيت تعرضت للتحرش والاغتصاب طيلة سنوات طفولتها من اقرب الاشخاص اليها، هذا الاغتصاب كان نتيجة حملها في عمر ال 14 عام من والدها.

عانت اوبرا من مشاكل نفسية ولم تظن انها ستلتقي بالرجل الذي سيغير حياتها، وتفكيرها عن باقي الرجال، في عام 1992 أعلن الثنائي خطوبتهما بعد أن طلب حبيبها يدها، وكان من المفترض ان يتم الزفاف عام 1992الا انه لم يتم أبدا، وفضل كلاهما الاكتفاء بالخطوبة وعدم الزواج خوفا من أن تفشل العلاقة.

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